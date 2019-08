Usa: giudice federale California sospende causa fra Sec e Volkswagen

- Un giudice federale dello Stato della California ha invitato la Securities and Exchange Commission (Sec) statunitense, l'ente preposto alla vigilanza della borsa valori, e la compagnia Volkswagen a risolvere una causa civile legata allo scandalo sui motori diesel. Il giudice Charles Breyer di San Francisco, ha deciso di tenere in sospeso la causa fino al 4 di ottobre. “Voglio darvi un mese e anche più tempo per vedere se riuscite a trovare un accordo sul caso”, ha affermato Breyer, spiegando che una soluzione concordata trovata dalle parti “sarà meno costosa per tutti quanti rispetto a una medesima decisione presa in futuro”. La Sec aveva intentato una causa civile in marzo contro l’azienda automobilistica tedesca e il suo ex direttore esecutivo, accusandoli di aver truffato gli investitori nei bond statunitensi. (Was)