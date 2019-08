Argentina: settimana chiude con svalutazione del 25 per cento e differenziale raddoppiato

- Nonostante una leggera ripresa negli ultimi due giorni l'economia argentina chiude la settimana evidenziando in modo drammatico i segni della crisi aperta con la sconfitta del presidente Mauricio Macri alle primarie di domenica 11 agosto. Alla chiusura dei mercati la moneta argentina, nonostante abbia registrato oggi una ulteriore ripresa sul dollaro, ha chiuso ad ogni modo la settimana con una svalutazione complessiva del 25 per cento circa. La Banca centrale (Bcra) ha mantenuto nel frattempo il tasso ufficiale di sconto al 74,9 per cento rinnovando oggi, con questo rendimento, Lettere di liquidità (Leliq) per circa 3 miliardi di dollari. In calo oggi anche il differenziale sui titoli del Tesoro statunitense, il denominato "rischio paese", che nel pomeriggio (ora locale) era attestato sui 1650 punti nominali contro i 1700 di ieri. Ma anche in questo caso, nonostante la ripresa degli ultimi due giorni, il differenziale chiude la settimana ad una cifra che raddoppia quella precedente alle elezioni, quando era attestato attorno agli 800 punti. (segue) (Abu)