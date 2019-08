Argentina: settimana chiude con svalutazione del 25 per cento e differenziale raddoppiato (5)

- La svalutazione che il peso argentino ha sofferto sul dollaro ha provocato conseguenze dirette e immediate sul mercato dei principali beni di consumo. A due giorni dalle elezioni si registrava infatti già un aumento del 20 per cento del prezzo della farina mentre veniva sospesa la distribuzione in alcuni supermercati di elettrodomestici, prodotti tessili e giocattoli, in attesa delle definizione dei nuovi prezzi. Anche alcuni concessionari di automobili avevano a loro volta sospeso le vendite. Alcuni supermercati avvisavano inoltre con dei cartelli che la vendita dei prodotti essenziali era limitata ad una unità per persona cercando di evitare lo stoccaggio da parte dei consumatori prima della definizione dei nuovi prezzi. Più in generale la forte svalutazione e l'incertezza su quale sarà il nuovo punto di equilibrio del peso rispetto al dollaro sta tuttora causando ritardi e sospensioni in tutto il sistema di distribuzione delle merci. (segue) (Abu)