Difesa: Iran, sistema anti-missile Bavar 373 pronto per entrare in servizio

- Il sistema di difesa anti-aereo e anti-missile Bavar 373 autoprodotto in Iran su modello dell’S-300 di fabbricazione russa è pronto per entrare ufficialmente in servizio. Lo ha dichiarato il generale, Saeed Shabanian, capo del dipartimento di ispezione degli armamenti del ministero della Difesa iraniano, citato dall’agenzia di stampa “Mehr”. Il Bavar 373 ha una gittata di 200 chilometri e può intercettare diversi obiettivi aerei fino alla quota massima di 27 chilometri. Secondo i funzionari iraniani, il sistema autoprodotto presenta capacità superiori rispetto all'S 300 russo. La scorsa settimana il ministro della Difesa iraniano Amir Hatami ha dichiarato che il Bavar-373 verrà ufficialmente presentato il 22 agosto.(Res)