Paraguay: presidente Abdo rivendica risultati primo anno di governo

- Mentre un sondaggio pubblicato oggi dal quotidiano "Ultima Hora" a un anno esatto dall'assunzione del presidente Mario Abdo rivela che l'80 per cento della popolazione non lo voterebbe, il capo di Stato ha rivendicato i risultati della sua gestione e ha rivolto un appello all'opposizione a "stabilizzare il paese". "Una democrazia non può vivere sotto minaccia costante", ha dichiarato Abdo, ribadendo la sua volontà di affrontare il procedimento di messa in "stato d'accusa" chiesto dall'opposizione dopo lo scandalo per il trattato segreto di Itaipù. "Il Paraguay ha bisogno di stabilità, la classe politica deve accompagnare il desiderio della gente di lavorare in pace", ha aggiunto, sottolineando che "il presidente non ha nulla da nascondere" e che "se ci siamo sbagliati chiederemo scusa". Dal punto di vista dei risultati del governo Abdo ha ricordato le "opere strategiche che trasformeranno la struttura logistica del Paraguay", in riferimento ai due nuovi ponti internazionali di collegamento con il Brasile e alla realizzazione del cosiddetto "corridoio bioceanico". (segue) (Abu)