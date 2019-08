Paraguay: presidente Abdo rivendica risultati primo anno di governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La messa in stato d'accusa è stata avviata su richiesta dell'opposizione in relazione allo scandalo per un controverso accordo segreto con il Brasile sullo sfruttamento dell'energia prodotta dalla centrale idroelettrica binazionale di Itaipù. L'iniziativa è promossa dal Partito liberale (Plra) ed è diretta oltre che contro il presidente, anche contro il vicepresidente, Hugo Velazquez, ed il ministro delle Finanze, Benigno Lopez. Sebbene conta con l'appoggio anche di altri gruppi parlamentari il procedimento di messa in stato d'accusa non raggiungerebbe ad ogni modo i voti necessari per essere approvata. Proprio puntando su questa possibilità, afferma la stampa locale, il presidente vuole accelerare i tempi della votazione per voltare pagina. "Voglio affrontare questo passaggio per portare pace al Paraguay", aveva detto recentemente Benitez nel corso di un comizio tenuto ad Assunzione. (segue) (Abu)