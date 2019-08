Paraguay: presidente Abdo rivendica risultati primo anno di governo (4)

- La crisi politica era precipitata con l'annuncio da parte del capo dell'opposizione, Efrain Alegre, di voler avviare una procedura di messa in stato d'accusa contro il capo di Stato, Mario Abdo Benitez per "tradimento alla patria". Lo scandalo di Itaipù nel frattempo aveva già portato alle dimissioni del ministro degli Esteri e di diversi alti funzionari dell'amministrazione pubblica. "L'opposizione ritiene necessario promuovere un giudizio politico contro il presidente ed il vicepresidente per tradimento alla patria", aveva affermato Alegre. L'iniziativa sembrava poter contare inizialmente anche sull'appoggio di una corrente dello stesso "Partido Colorado", a cui appartiene l'attuale presidente; appoggio tuttavia revocato prontamente dopo l'annuncio dell'annullamento del trattato il primo di agosto. (segue) (Abu)