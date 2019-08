Difesa: equipaggi Aeronautica Militare impegnati in operazioni di soccorso nel corso della giornata (2)

- Nell'ambito di Ricerca e soccorso, un elicottero HH139A dell'82mo Centro Combat Search & Rescue (C/Sar) di Trapani, dipendente dal 15mo Stormo di Cervia, è stato attivato nel tardo pomeriggio di oggi per la ricerca ed il soccorso di una giovane ragazza colta da un improvviso malore mentre si trovava all'interno della riserva naturalistica dello Zingaro. L'equipaggio militare, attivato dal Comando Operazioni Aeree dell'Aeronautica Militare, è decollato dall'aeroporto militare di Trapani alla volta della riserva operando in stretta sinergia con il Corpo nazionale speleologico e del Soccorso alpino. Una volta individuata, la giovane è stata soccorsa e recuperata a bordo dell'elicottero grazie all'ausilio del verricello. (segue) (Com)