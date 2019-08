Difesa: equipaggi Aeronautica Militare impegnati in operazioni di soccorso nel corso della giornata (3)

- Un velivolo militare da trasporto C-130J della 46ma Brigata Aerea di Pisa è stato attivato a seguito della richiesta della Prefettura di Cosenza per il trasporto di una ambulanza con a bordo una bambina di 18 mesi in imminente pericolo di vita. Il particolare trasporto si è reso necessario per trasferire la piccola paziente da Lamezia Terme a Torino. Alle prime luci dell'alba un velivolo Falcon 900 del 31mo Stormo di Ciampino ha effettuato, su richiesta della Prefettura di Udine, il trasporto urgente di un organo dall'ospedale di Torino a quello di Udine. (segue) (Com)