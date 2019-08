Difesa: equipaggi Aeronautica Militare impegnati in operazioni di soccorso nel corso della giornata (4)

- Tutte le attività sono state coordinate dal Comando operazioni aeree di Poggio Renatico e dalla Sala situazioni di vertice del Comando squadra aerea di Roma, i due principali centri operativi dell'Aeronautica militare che, con i desk dedicati e specifici per ogni settore d'impiego, coordinano ed attivano tutti gli assetti e gli equipaggi in prontezza operativa della Forza armata su tutto il territorio nazionale. Le attività svolte nella giornata di oggi sono la sintesi delle peculiari attività che l'Aeronautica Militare svolge 365 giorni all'anno, sette giorni a settimana, 24 ore su 24 al servizio per la sicurezza ed il soccorso del cittadino, per cui ogni giorno dell'anno gli equipaggi della Forza armata si addestrano per essere sempre pronti ad intervenire con tempestività ed efficacia. (Com)