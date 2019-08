Governo: Giro (FI), crisi politica surreale, nostro unico movimento che non ha cambiato linea

- "In queste ore, davvero convulse e non prive di ambiguità, Forza Italia è l'unico movimento politico che non ha cambiato linea politica e la faccia di fronte ai propri elettori". Lo ha detto il senatore di FI, Francesco Giro, il quale sottolinea che il partito "ora confida nella guida del suo leader carismatico che saprà offrire al presidente Mattarella le sue valutazioni di una crisi politica surreale. Di fronte ad uno scenario che muta ogni istante, sono richieste reazioni appropriate, sempre nell'interesse prevalente dell'Italia e degli italiani", conclude Giro. (Com)