Funerali Diabolik: nella chiesa del Divino Amore a Roma entro fine prossima settimana

- Dopo giorni di polemiche e dibattiti sembra chiudersi la vicenda dei funerali di Fabrizio Piscitelli, ucciso lo scorso 7 agosto al Parco degli Acquedotti di Roma. Secondo quanto si apprende, è stato trovato un accordo per far svolgere il funerale del capo ultrà della Lazio, soprannominato Diabolik, come da richiesta della famiglia, al Santuario del Divino Amore entro la fine della prossima settimana. Potranno partecipare massimo cento persone. Era stata proprio la moglie Rita, questa mattina, a chiedere in una lettera alle autorità di poter celebrare il funerale del marito proprio nel Santuario romano. (Rer)