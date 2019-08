Usa: oggi previsto incontro fra presidente Trump e funzionari governativi su Afghanistan

- Il presidente statunitense Donald Trump ha in programma oggi un incontro con funzionari governativi per discutere della situazione in Afghanistan. Lo rende noto il “Washington Post”, citando una fonte dell’amministrazione presidenziale, secondo cui alla riunione parteciperanno anche il vicepresidente Mike Pence e il segretario di Stato Mike Pompeo. L’incontro vedrà la presenza di Zalmay Khalizad, inviato Usa nei negoziati con i Talebani, e si discuterà dei piani di ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan. (Was)