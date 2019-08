Rai: Mulè (FI), richiamo ad Salini a direttori reti e tg "meglio tardi che mai"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il richiamo dell’amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, ai direttori di rete e di testata non rappresenta nulla di nuovo sotto il sole", dice Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "Mi sorprende che lo stesso Salini si accorga solo ora della necessità di garantire sulle reti dell’azienda pubblica il rispetto di principi fondamentali per una corretta informazione. Sono mesi - nota Mulè - che in commissione Vigilanza Rai, Forza Italia sta conducendo una battaglia contro l’occupazione militare, nei tg e nei programmi televisivi, da parte dei rappresentanti di governo. Nei fatti, come dimostrato dai dati forniti dall’Osservatorio di Pavia alla commissione Vigilanza Rai, sia in periodi pre-elettorali e non, sulle reti dell’azienda pubblica il pluralismo è una chimera. A denunciarlo - continua - è stata anche l’Agcom intervenuta più volte proprio sulla necessità di riequilibrare l’informazione sulle reti Rai. La voce delle opposizioni è totalmente oscurata e ogni afflato di pluralismo e di libertà viene continuamente schiacciato da una narrazione univoca", conclude Mulè.(Rin)