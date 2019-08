Migranti: per Guardia costiera nessun impedimento a ingresso Open Arms a Lampedusa

- Da Roma il Comando generale delle Capitanerie di porto-Guardia costiera e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno diffuso un documento in cui si legge che "non vi sono impedimenti di sorta" all'attracco della nave nel porto di Lampedusa. E' questa la risposta data agli avvocati di Open Arms, che avevano chiesto di "autorizzare senza ulteriore indugio" l'ingresso in porto della nave. Permane, tuttavia, il divieto di attracco emesso dal ministero dell'Interno e sulla vicenda si profila un nuovo scontro interno all'esecutivo. (Rin)