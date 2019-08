Usa: Wall Street in positivo dopo una settimana di calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wall Street ha aperto oggi in positivo, grazie alle notizie provenienti dall’economia tedesca, a termine di una settimana complicata per la borsa statunitense. I titoli del comparto tecnologico hanno guidato il trend positivo, insieme a quelli finanziari e industriali. (Was)