Sport: grave lutto nel mondo del ciclismo, è morto Felice Gimondi

- Grave lutto nel mondo del ciclismo. È morto Felice Gimondi. Il campione bergamasco stava facendo un bagno nelle acque a Giardini Naxos, in Sicilia, quando è stato colpito da un malore: subito soccorso, per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Aveva 77 anni. Nella sua lunga e gloriosa carriera spiccano le vittorie di tre Giri d’Italia, un Tour de France, una Vuelta, due Giri di Lombardia, una Milano-Sanremo, una Paris-Roubaix e un Mondiale in linea. (Rin)