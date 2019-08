Brasile: deforestazione Amazzonia aumentata del 15 per cento negli ultimi 12 mesi (5)

- Oggi 6 agosto il ministro della Scienza, della tecnologia e dell'innovazione, Marcos Pontes, ha annunciato la nomina del nuovo direttore ad interim dell'Inpe nella persone dell'ufficiale medico dell'aeronautica Darcton Policarpo Damiao. "È un medico specializzato in deforestazione, ha già esperienza nell'Inpe, è una persona affidabile e ha capacità di gestione. Sarà un ottimo direttore", ha detto Pontes in un video pubblicato dal ministero. Secondo il ministro, Policarpo Damiao resterà in carica fino a quando non sarà scelto il nome definitivo. Il direttore a pieno titolo sarà scelto tra una triade di nomi che sarà composta a sua volta da un "comitato di ricerca". (segue) (Brb)