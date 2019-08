Brasile: deforestazione Amazzonia aumentata del 15 per cento negli ultimi 12 mesi

- La deforestazione della foresta pluviale amazzonica è aumentata del 15 per cento tra il 31 luglio del 2018 e il 31 luglio del 2019, rispetto ai precedenti 12 mesi. Lo rende noto l'istituto dell'uomo e dell'ambiente dell'Amazzonia (Imazon) pubblicando i rati raccolti dal Sistema di allerta della deforestazione (Sad), secondo cui l'area disboscata è stata pari a 5.054 chilometri quadrati. Solo a luglio 2019 la deforestazione nell'Amazzonia legale è stata del 66 per cento superiore rispetto a luglio 2018, raggiungendo 1.287 chilometri quadrati. Il 25 per cento della deforestazione si è dunque verificata nel solo ultimo mese misurato. L'area dell'Amazzonia legale è compresa tra nove stati brasiliani: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondonia, Roraima e parte degli stati di Mato Grosso, Tocantins e Maranhao. (segue) (Brb)