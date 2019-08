Brasile: deforestazione Amazzonia aumentata del 15 per cento negli ultimi 12 mesi (3)

- Il dato segue quello diffuso lo scorso 3 luglio, con cui l'Inpe aveva denunciava che la deforestazione dell'Amazzonia è aumentata dell'88 per cento a giugno 2019 rispetto al 2018, avanzando per oltre 920 chilometri quadrati nel solo mese di giugno 2019. Subito dopo la diffusione dei dati, il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha criticato duramente il presidente dell'Inpe, Ricardo Galvao, per aver divulgato i dati che mostrano una preoccupante accelerazione nel processo di deforestazione dell'Amazzonia, accusando Galvao di essere un "bugiardo al servizio di qualche Ong", e affermando che la deforestazione deve essere combattuta non facendo "campagna contro il Brasile", dal momento che la diffusione di dati allarmanti "danneggia" il paese. (segue) (Brb)