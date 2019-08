Hong Kong: si dimette direttore esecutivo compagnia Cathay Pacific Airways

- Il direttore esecutivo della compagnia aerea Cathay Pacific, Ruper Hogg, ha rassegnato oggi le dimissioni, dopo le critiche del governo cinese per la partecipazione di dipendenti dell’azienda alle proteste di Hong Kong. Le autorità di Pechino avevano chiesto la scorsa settimana che i dipendenti di Cathay che avevano preso parte alle manifestazioni venissero sospesi e non potessero più viaggiare verso la Cina. Successivamente c’erano stati anche degli incontri fra funzionari governativi cinesi e alcuni dei dirigenti principali di Cathay Pacific Airways. Come riferisce il “New York Times”, Hogg si sarebbe dimesso “per assumersi la responsabilità quale direttore della compagnia, in seguito ai recenti fatti”. (segue) (Was)