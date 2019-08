Serbia-Giappone: ministro Esteri Dacic fa appello a omologo giapponese, no a voto per Kosovo in Interpol (10)

Belgrado, 16 ago 10:33 - (Agenzia Nova) - Il governo del Kosovo ha espresso il 20 novembre "profonda delusione" per la decisione dell'assemblea generale Interpol. Una nota del governo kosovaro accusava la Serbia di aver condotto "una campagna selvaggia" contro l'adesione del paese all'organizzazione. "Con la sua campagna selvaggia ancora una volta la Serbia dimostra che è contro il Kosovo e contro l'idea della normalizzazione dei rapporti", si leggeva nella nota di Pristina, secondo cui il voto dell'assemblea generale è stato "un favore ai crimini ed ai criminali, ragione per cui nessuno dovrebbe essere felice di questa decisione". Il governo guidato dal premier Ramush Haradinaj ringrazia tutti i paesi che hanno votato a favore dell'adesione del Kosovo all'Interpol "cercando di aiutare Pristina in questo importante processo". (segue) (Seb)