Sanità Lazio: Tripodi (Lega), Zingaretti taglia punti primo intervento ad agosto

- ''La forbice di Nicola Zingaretti taglia i punti di primo intervento, ben 12 e non undici come riportato nell'atto, colpendo i cittadini del Lazio e, in particolare, della provincia di Latina''. Così il consigliere della Lega in Regione Lazio, Orlando Tripodi, che ha chiesto tramite pec un'audizione urgente in commissione Sanità alla presenza di Zingaretti, dell'assessore D'Amato, dei direttori generali delle Asl competenti e delle amministrazioni comunali coinvolte. Stando al piano di riorganizzazione, scrive Tripodi, ''solo Ladispoli potrà contare su un punto di erogazione di assistenza primaria attivo h24, i cui servizi sono un'incognita, mentre Palombara Sabina, Magliano Sabina, Ronciglione, Montefiascone, Cori, Cisterna di Latina, Gaeta, Minturno, Priverno, Sabaudia e Sezze dovranno accontentarsi di un'aperta diurna! Per non parlare del caos generato con il Presidio ambulatoriale territoriale (Pat) ad Anagni per un'utenza di 80mila persone. In sostanza arriva un altro taglio ai servizi, nonostante il Consiglio regionale abbia approvato sia ordini del giorno sia mozioni affinché Zingaretti salvasse i ppi''. (segue) (Com)