Sanità Lazio: Tripodi (Lega), Zingaretti taglia punti primo intervento ad agosto (2)

- ''Anzi in occasione dell'ok unanime alla mozione della Lega - precisa il gruppo del Carroccio, ricordando la seduta del 13 maggio scorso - che impegna la Giunta 'a rendersi portavoce presso la Conferenza Stato-Regioni e il Ministero della Salute per rivedere il decreto 70/2015, scongiurando così la chiusura dei ppi', come deciso durante l'era Renzi. Quali sono state le azioni di Zingaretti dal 2015 in poi? Perché Zingaretti non è passato attraverso la Commissione competente e l'Aula regionale prima di partorire questo scempio? Eppure i ppi potrebbero essere salvati entro il 31 dicembre e crediamo nel potenziamento con posti di breve degenza e ambulatori specializzati al fine di drenare gli accessi nei Pronto soccorso come abbiamo indicato nella mozione. Zingaretti torni sui suoi passi, merita di andare solo a casa''. (Com)