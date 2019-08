Sanità: Ficco (Saues), su tutela operatori 118 bene manager Asl Napoli 1

- "Al di là della specifica ed opportuna misura delle dash cam per le ambulanze e delle body cam per gli operatori del 118, come sindacato tra i più rappresentativi dei medici dell'emergenza-urgenza 118 prendiamo atto ed esprimiamo il nostro apprezzamento nei confronti del direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva". Lo ha dichiarato in una nota il presidente del Saues, il sindacato autonome urgenza emergenza, Paolo Ficco. "Allo stesso modo con cui ha affrontato la vicenda caprese del turista brasiliano ed oggi con la pubblicazione di ben due bandi per l'assunzione di personale amministrativo – ha aggiunto -, dimostra infatti concretamente di essere all'altezza delle sfide delicate che, a partire dalla grave carenza di personale, la nostra sanità ci impone quotidianamente ". "In questo senso siamo certi che l'interlocuzione è il confronto sindacale sarà più che positiva e proficuo", ha concluso il presidente nazionale del Saues. (Ren)