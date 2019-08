Guatemala: presidente eletto, accordo migratorio con Usa "è un fatto" ma si può cancellare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo migratorio raggiunto dal presidente uscente del Guatemala, Jimmy Morales, e gli Stati Uniti, oggetto di numerose critiche in patria, "è oramai un fatto", ma può essere rivisto in qualsiasi momento. Lo ha detto il presidente eletto Alejandro Giammattei commentando, in una intervista concessa alla "Bbc" l'intesa sul Guatemala come "terzo paese sicuro" per i richiedenti asilo nei Stati Uniti. Un testo del quale peraltro non si conoscono ancora molti dettagli, come ha ribadito Giammattei nell'intervista rilasciata appena dopo l'incontro con Morales. La base dell'intesa, secondo le ricostruzioni dei media, prevede che per chiedere asilo negli Usa, i migranti centroamericani debbano prima aver fatto una analoga richiesta in Guatemala. Di certo, spiega Giammattei, l'intesa si concretizzerebbe solo per "i cittadini in arrivo da El Salvador e Honduras", circostanza che rende molto più leggero "il carico che dovrebbe affrontare il paese". (segue) (Mec)