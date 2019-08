Guatemala: presidente eletto, accordo migratorio con Usa "è un fatto" ma si può cancellare (2)

- Inoltre, ha assicurato Giammattei, gli oneri per ospitare i migranti non cadrebbero solo sulle spalle del governo nazionale, ma verrebbero assorbiti dai fondi che gli Stati Uniti dovrebbero destinare all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e dei finanziamenti in arrivo dall'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim). Il presidente Morales ha dato incarico alla ministro degli Esteri Sandra Jovel di illustrare al governo entrante tutti i dettagli sull'accordo, passaggio che Giammattei ritiene "molto positivo" dal momento che permette di poter gestire al meglio eventuali trattative con Washington. L'accordo è "oramai un fatto", ha sottolineato Giammattei criticando l'esecutivo uscente per aver preso una iniziativa senza averla condivisa con le opposizioni e comunque poco prima che si scegliesse il nuovo presidente. Ma rimangono aperti alcuni margini di discussione: è stato firmato il testo principale e due dei cinque allegati. "Dobbiamo vedere come risolvere il tema e, in ultima analisi, se considerarlo senza valore nel caso fosse contrario agli interessi del paese. (segue) (Mec)