Guatemala: presidente eletto, accordo migratorio con Usa "è un fatto" ma si può cancellare (3)

- Un passaggio questo tutt'altro che indolore se è vero che Morales aveva firmato l'accordo in una trattativa fortemente condizionata dalla minaccia di sanzioni alle esportazioni e di corpose trattenute sulle rimesse. "Spero che il presidente Donald Trump possa aprire al dialogo con il nuovo governo. Dobbiamo affrontare a pieno titolo le cause strutturali della migrazione e non le cause congiunturali", ha detto Giammattei anticipando parte della sua strategia per controllare i flussi, definiti dalla Casa Bianca una "emergenza nazionale" per gli Usa. (segue) (Mec)