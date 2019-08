Milano: clonano carte di credito a biglietteria metro Centrale, due arrestati

- Un dispositivo che legge le carte di credito, mentre una micro-telecamera riprende le dita che compongono il pin. Era stato istallato nell’emettritice automatica della stazione della metropolitana di Milano Centrale. Il congegno, chiamato “skimmer”, è stato scoperto nella mattina di ferragosto dagli agenti della Polizia ferroviaria della Questura di Milano, che hanno deciso di appostarsi, per attendere l’arrivo dei malintenzionati. Dopo circa un’ora, due soggetti si sono avvicinati alla biglietteria automatica e, cercando di non farsi vedere, hanno smontato il congegno, per impossessarsi dei dati sulle carte. Gli agenti li hanno quindi fermati e arrestati. I due, entrambi cittadini romeni, avevano con loro la ricevuta di un prelievo bancomat da 6.000 sterline, oltre a due schede con banda magnetica, presumibilmente necessarie a clonare le carte.(Rem)