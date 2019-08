Libia: Consiglio presidenza governo Tripoli condanna “silenzio” su attacchi contro aeroporti (2)

- Ieri l’Unsmil ha condannato in un comunicato stampa “i sistematici attacchi agli aeroporti della Libia occidentale, tra cui Zuara e Mitiga”. Secondo la missione Onu, tali attacchi “hanno messo in pericolo la vita di migliaia di viaggiatori civili, tra cui personale delle Nazioni Unite e operatori umanitari”. Nella nota Unsmil ha ricordato che “l'aeroporto di Mitiga è l'unico funzionante nell'area metropolitana di Tripoli disponibile per l'uso da parte di centinaia di migliaia di civili e per la fornitura di assistenza umanitaria”. Unsmil ha ricordato che “l’ultimo di questi spregevoli attacchi contro obiettivi civili è stato il bombardamento indiscriminato dell'aeroporto di Mitiga”, avvenuto lo scorso 14 agosto, che ha provocato un morto e due feriti e inferto danni materiali con conseguente chiusura dell'aeroporto per alcune ore. “Ciò ha portato a una grave interruzione delle operazioni aeroportuali e ha lasciato centinaia di passeggeri bloccati”, ha osservato Unsmil. (segue) (Lit)