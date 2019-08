Libia: Consiglio presidenza governo Tripoli condanna “silenzio” su attacchi contro aeroporti (3)

- Nella nota la missione Onu ha inoltre citato l’attacco aereo, rivendicato dall'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) guidato dal generale Khalifa Haftar contro l'aeroporto di Zuara, una struttura civile, che ha causato danni alle infrastrutture dello scalo. Unsmil ha ribadito che tali “attacchi devono cessare immediatamente”, osservando “gli aeroporti utilizzati dai civili non sono obiettivi militari”. La Missione ha ricordato nuovamente alle parti in conflitto che “devono essere prese tutte le precauzioni possibili per proteggere la popolazione civile in conformità con i diritti umani e le leggi umanitarie internazionali e che la mancata osservanza può costituire un crimine di guerra”. (Lit)