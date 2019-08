Milano: Comazzi (FI), bene centro per senzatetto e cani, lo avevo proposto anni fa

- Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale lombardo e consigliere comunale a Milano, Gianluca Comazzi, in una nota plaude alla decisione del Comune di Milano di trasformare l'ex night di via Ripamonti, confiscato alla criminalità organizzata, in un centro di accoglienza per senzatetto e per i loro animali d'affezione. "Un progetto valido - osserva Comazzi - portato avanti dalla giunta, scaturito da una proposta che ho presentato anni fa in Consiglio comunale". "A causa delle loro particolari condizioni di vita, separare un senzatetto dal proprio cane può essere traumatico per entrambi: se si vuole offrire un percorso alternativo a queste persone - prosegue l'azzurro - occorre preservare il legame tra animale d'affezione e proprietario anche dentro le strutture dedicate all'ospitalità". "Un centro di questo tipo - conclude Comazzi - rappresenta un primo passo nella giusta direzione, considerato che spesso i senzatetto scelgono di rimanere in strada pur di non separarsi dai loro animali". (com)