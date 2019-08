Energia: "Bloomberg", Cnpc annulla acquisto greggio dal Venezuela dopo sanzioni Usa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento è stato salutato con favore dallo stesso Guaidò, secondo cui la misura “mira a proteggere i venezuelani”. Il governo venezuelano, per parte sua, ha denunciato che la misura formalizza il “criminale blocco economico, finanziario e commerciale contro i venezuelani”. “Il governo della Repubblica bolivariana del Venezuela denuncia davanti alla comunità internazionale una nuova e grave aggressione dell’amministrazione Trump attraverso azioni arbitrarie di terrorismo economico contro il popolo del Venezuela”, si legge in un comunicato ufficiale. “Washington ha emesso un altro ordine esecutivo che formalizza il criminale blocco economico, finanziario e commerciale già in corso (…) il cui unico obiettivo è strangolare il popolo venezuelano per forzare un cambio di governo incostituzionale nel paese”.Il Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) ha avviato una raccolta di firme a un documento contro "le misure coercitive unilaterali" di Washington, da inviare al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per chiedere "rispetto alla sovranità e autodeterminazione del paese". "I problemi dei venezuelani dobbiamo risolverli tra venezuelani, tra venezuelane, tra di noi. Sono affari interni del Venezuela. Nessuno deve intromettersi e tanto meno Donald Trump", aveva detto il capo dello stato presentando l'iniziativa avviata nel corso di una serie di manifestazioni di protesta organizzate per lo scorso fine settimana. (segue) (Brb)