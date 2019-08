Siria: Turchia, Centro operativo congiunto con Usa attivo da settimana prossima

- Il Centro operativo congiunto tra Turchia e Stati Uniti per coordinare le azioni nella zona di sicurezza nella Siria settentrionale diventerà operativo a partire dalla prossima settimana. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, citato dall’agenzia di stampa “Anadolu”. Oggi il ministro della Difesa turco, Akar, insieme al capo di Stato maggiore, Yasar Guler, si è recato in visita nella città sud-orientale di Sanliurfa per ispezionare le truppe che si stanno preparando per creare un Centro operativo congiunto turco-statunitense. Alla visita hanno partecipato anche i comandanti delle forze di terra, aeree e navali. Parlando ai giornalisti, Akar ha affermato che finora il calendario per l'istituzione del Centro è stato attuato senza ostacoli e procede come da programma. Il ministro ha inoltre sottolineato che la Turchia e gli Stati Uniti hanno concordato molte aspetti della gestione dell’area scelta come zona di sicurezza nel nord della Siria, tra cui il controllo e il coordinamento dello spazio aereo. Akar, tuttavia, ha criticato gli Stati Uniti per aver collaborato con i “terroristi” delle Unità di protezione del popolo (Ypg), le milizie curde che fanno parte delle Forze democratiche siriane (Fds) alleate della coalizione internazionale guidata da Washington nella lotta allo Stato islamico, ma considerate da Ankara il ramo siriano del gruppo terroristico Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Akar ha esortato Washington a porre fine a questa cooperazione quanto prima. Funzionari militari turchi e statunitensi il 7 agosto scorso hanno concordato di istituire una zona sicura e creare un corridoio per facilitare il movimento degli sfollati siriani, che desiderano tornare nei propri luoghi di residenza.(Tua)