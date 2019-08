Infrastrutture: Uruguay, avviata costruzione nuovo molo peschereccio porto Montevideo (2)

- La cartiera finlandese Upm ha avviato da parte sua la costruzione di un terminal dedicato al trasporto di cellulosa. Si tratta di un progetto di investimento da 260 milioni di dollari che una volta ultimato darà vita a una struttura in grado di smaltire un traffico di due milioni di tonnellate di cellulosa all'anno. Il progetto di costruzione di un terminal per il trasporto di cellulosa si inserisce in un più ampio programma di investimenti di Upm per oltre due miliardi di dollari che include la costruzione di una seconda cartiera in Uruguay. L'accordo tra Upm e il governo uruguaiano prevede anche la costruzione di una linea ferroviaria di collegamento tra la pianta di fabbricazione e il porto, infrastruttura per la costruzione della quale è già stata assegnata la concessione alla azienda a partecipazione mista Saceem. (segue) (Abu)