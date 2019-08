Infrastrutture: Uruguay, avviata costruzione nuovo molo peschereccio porto Montevideo (3)

- Il progetto per il recupero della cosiddetta "ferrovia centrale" implica un investimento di oltre 900 milioni di dollari e la stesura di 273 km di rotaie la cui installazione durerà presumibilmente 36 mesi. Le opere includono due passaggi a livello nel quartiere Capurro di Montevideo e di Las Piedras a Canelones, un nuovo accesso al porto di Montevideo, la costruzione di 128 ponti, 36 viadotti e la ricostruzione di 24 stazioni e fermate del treno. Tra Montevideo e la località di Progreso è previsto inoltre un tratto doppio oltre all'installazione di una nuova segnaletica e sistema di controllo su tutta la linea. Il ministro dei Trasporti, Rossi, ha fissato per l'inizio del 2019 l'avvio della fase esecutiva del progetto il cui obiettivo è che i treni merci possano circolare in modo sicuro a 80 km orari con un carico di 22,5 tonnellate per asse. (segue) (Abu)