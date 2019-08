Migranti: Garante nazionale persone private libertà scrive a Conte e Salvini su Open Arms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella vicenda Open Arms interviene anche il Garante nazionale delle persone private della libertà. Un comunicato informa che il presidente Mauro Palma, "dopo una lunga e cordiale interlocuzione telefonica con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha inviato una lettera al ministro dell’Interno, che ieri aveva dato notizia di un decreto di divieto di sbarco, e ai ministri della Difesa e delle Infrastrutture e trasporti, oltre che allo stesso presidente del Consiglio. Nella lettera il Garante esprime forte preoccupazione per la perdurante situazione di privazione de facto della libertà delle persone a bordo della nave e per l’impatto che tale situazione ha sui diritti fondamentali delle persone soccorse, sul loro precario equilibrio psico-fisico, certificato anche da una équipe medica di ‘Emergency’, sul concretizzarsi di una condizione di ‘trattamento inumano o degradante’, vietato in modo inderogabile dall’articolo 3 della Convenzione europea per i diritti umani". (segue) (Com)