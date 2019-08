Migranti: Garante nazionale persone private libertà scrive a Conte e Salvini su Open Arms (3)

- Mentre l’autorità giudiziaria si sta pronunciando sul profilo di rilevanza penale che la situazione in essere potrebbe avere, il Garante nazionale "torna a inviare monito e appello alle autorità responsabili del nostro paese perché possa concludersi nel modo meno rischioso per i singoli e per le istituzioni quanto tuttora si verifica nelle acque di fronte a Lampedusa". Nella lettera il Garante nazionale ha anche dichiarato il proprio impegno a "sostenere le iniziative che il nostro paese assumerà per un’effettiva responsabilizzazione degli altri Paesi europei, per l’affermazione del principio della corresponsabilità dell’Unione nella ricerca di soluzioni a un problema che non può essere lasciato soltanto ai paesi del confine marittimo meridionale". ​ (Com)