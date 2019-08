Milano: De Corato, grazie a Polfer per azione contro truffatori biglietterie del metrò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, in una nota ringrazia gli agenti della Polfer lombarda per aver arrestato i due romeni, che avevano installato nell'emettitrice della fermata della metropolitana della Stazione Centrale un sistema per clonare le carte e carpirne i codici pin. "Ringrazio vivamente gli agenti della Polfer che si sono accorti ed hanno prontamente arrestato i due delinquenti che stavano truffando decine e decine di pendolari con questo sistema di frode. Ancora una volta, la Polizia Ferroviaria, si è dimostrata molto attenta alla sicurezza di tutti noi, tutelandoci e proteggendoci, nonostante il numero di agenti a loro disposizione sia sempre al minimo". "Siamo invasi da stranieri - ha poi concluso De Corato - sia in centro che in periferia, ed il numero delle truffe e dei reati aumenta ogni giorno sempre di più!" (com)