Libia: governo Tripoli, almeno tre civili feriti in raid aerei Lna su aeroporti Tripolitania

- Almeno tre civili sono rimasti feriti nei bombardamenti condotti dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar che hanno colpito ieri gli aeroporti di Mitiga e Zuara, in Tripolitania. Lo riferisce una nota del Governo di accordo nazionale riconosciuto dalle Nazioni Unite. L'aeroporto di Mitiga, l’unico funzionante nell’area di Tripoli, e lo scalo internazionale di Zuara (situato a circa 100 chilometri da Tripoli) sono stati colpiti per la seconda volta in meno di 48 ore: il primo nella notte di giovedì, mentre il secondo questa mattina. Secondo quanto si legge nella nota del Governo di accordo nazionale, l’aeroporto di Mitiga è stato colpito da un razzo Grad che ha danneggiato la pista proprio mentre gli aerei erano in fase di decollo e atterraggio. "Le forze di Haftar hanno preso di mira i dipendenti della società di servizi aeroportuali di Mitiga con missili Grad, provocando due feriti e danneggiando un autobus”, si legge nella nota. A causa del raid i voli dall’aeroporto di Mitiga sono stati temporaneamente sospesi o dirottati verso lo scalo di Misurata a circa 200 chilometri a est di Tripoli. Nel raid lanciato contro l’aeroporto di Zuara, in base a quanto riferito dal governo di Tripoli, è rimasto ferito un esponente della protezione civile. In base a quanto riferito dal portavoce dell’Lna, Ahmed al Mismari, in un messaggio diffuso su Facebook, nel raid di Zuara sarebbe stato colpito un hangar che ospitava droni di fabbricazione turca. Il portavoce dell’Lna ha inoltre sottolineato che sono stati colpiti anche altri “hangar, situati ad est di Abu Kamach”.(Lit)