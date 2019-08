Brasile: sospetto membro di al Qaeda ricercato da Fbi si presenta alla polizia federale

- Il cittadino egiziano Mohamed Ahmed Ibrahim, ricercato dall'Fbi statunitense in Brasile perché sospetto di far parte della rete terroristica di Al Qaeda, si è presentato spontaneamente alla polizia federale brasiliana presso l'aeroporto internazionale di San Paolo Guarulhos, per rilasciare una dichiarazione, assistito dal suo avvocato, Musslim Ronaldo Vaz. L'uomo, regolarmente residente in Brasile, ha negato ogni rapporto con al-Qaeda e ha affermato di essere vittima di una persecuzione politica in quanto oppositore del governo egiziano. (segue) (Brb)