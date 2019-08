Brasile: sospetto membro di al Qaeda ricercato da Fbi si presenta alla polizia federale (2)

- Lo scorso 13 agosto l'Fbi aveva annunciato di aver avviato le ricerche in Brasile del cittadino egiziano ritenuto dagli investigatori statunitensi "agente e facilitatore" dell'organizzazione terroristica di al Qaeda. L'uomo sarebbe coinvolto nella pianificazione di attacchi contro gli Stati Uniti ed è accusato di aver fornito sostegno al gruppo terroristico dal 2013. In una nota diffusa su Twitter, l'Fbi riferiva che l'uomo "deve essere considerato armato e pericoloso" e chiedeva che qualsiasi informazione su Ibrahim fosse trasmessa ai propri uffici o a quelli diplomatici statunitensi in Brasile. Dopo aver visto il suo volto alla televisione Mohamed Ahmed Ibrahim ha deciso spontaneamente di chiarire la sua posizione, presentandosi alla polizia. Al momento né il legale dell'uomo né la polizia federale brasiliana hanno fornito dettagli su come si svolgerà l'interrogatorio con le autorità statunitensi. E' probabile che agenti dell'Fbi volino a San Paolo per sentire l'uomo negli uffici della polizia all'aeroporto di Guarulhos. (segue) (Brb)