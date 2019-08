Brasile: sospetto membro di al Qaeda ricercato da Fbi si presenta alla polizia federale (3)

- L'avvocato Vaz ha sottolineato che Mohamed non rappresenta una minaccia e che questa azione giudiziaria contro il suo cliente è il risultato della persecuzione politica perché si oppone all'attuale governo egiziano. Proprio per il rischio che correva nel suo paese a causa della sua opposizione al governo Ahmed Ibrahim aveva deciso di lasciare il proprio paese, cercando rifugio in Brasile. "E' entrato legalmente in Brasile dalla Turchia, dove vive tuttora, e non aveva legami con al-Qaeda e nessun altro tipo di organizzazione terroristica ", ha dichiarato l'avvocato Vaz martedì. L'avvocato ha anche affermato che Mohamed è stato spaventato dalle ripercussioni della sua vicenda sulla stampa, ma si sente calmo. Non ha fornito dettagli su come sarà la dichiarazione e se l'FBI invierà domande, per esempio. Ma ha detto che deve essere presso la sede della polizia federale all'aeroporto internazionale di San Paolo a Guarulhos. (segue) (Brb)