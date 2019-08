Ambiente: presidente slovacca Caputova, la gente è sempre più sensibile a questo tema

- Secondo la presidente, Zuzana Caputova, è tempo che la Slovacchia affronti seriamente la questione della tutela dell'ambiente. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Tasr", per la quale Caputova ha espresso questa opinione durante una visita al parco nazionale di Mala Fatra. "Da avvocato ho assistito molte iniziative locali nella mia professione. La mia opinione è che, dopo anni di pratica, la gente sia sempre più consapevole di come la qualità dell'ambiente impatti sulle loro vite e la loro salute. Penso che le nuove generazioni siano più sensibili al cambiamento climatico", ha dichiarato la presidente. Da par suo il direttore del parco nazionale, Michal Kalas, ha evidenziato che, sin dalla nascita della Slovacchia, ha avuto l'impressione che lo Stato non abbia mostrato sufficiente interesse verso questo argomento. "Sebbene la costituzione parli anche di un diritto a vivere in un ambiente salubre, questo tema resta minore", ha affermato Kalas. (Vap)