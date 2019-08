Governo: Pd, ecco la nostra posizione

- "Ancora c'è un governo, no a governicchi per fare la manovra e basta, prepariamoci al voto ed infine, se ci sono condizioni per un'altra maggioranza, devono essere vere e serie di alto profilo. Per dare una speranza all'Italia, non solo per non votare": questa, fanno sapere dal Nazareno, la posizione del Partito democratico, in merito alla crisi politica. (Rin)