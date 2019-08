Governo: Anzaldi (Pd), Salvini "capitan perdente" sbugiardato grazie a Renzi

- "Salvini fa retromarcia su tutto pur di salvare la poltrona", scrive su Twitter il deputato del Partito democratico, Michele Anzaldi. "Ecco come, grazie a Renzi, è stata sbugiardata in sette giorni la fasulla leadership di Capitan Perdente. Ora qualcuno chiederà scusa all'ex premier per insulti e attacchi di questi giorni? C'è chi lo ha chiamato Scilipoti", conclude Michele Anzaldi. (Rin)