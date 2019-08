Governo: Giacomoni (FI), grosse koalition Pd-M5s? No, "grosse inciucion"

- Sestino Giacomoni, deputato e membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia, scrive in una nota che "il governo tra Cinque stelle e Pd non sarebbe una grosse koalition alla tedesca, visto che i due partiti insieme non hanno la maggioranza dei consensi nel Paese. Sarebbe invece un 'grosse inciucion' all'italiana, contro la volontà dei cittadini. Sarebbe l'esecutivo degli sconfitti. Grillini e post-comunisti sono uniti solo dal giustizialismo e dal pauperismo, vedono la ricchezza e il benessere con ostilità e il depauperamento e la decrescita con favore. Con la scusa del contratto alla tedesca", continua il parlamentare di FI, "darebbero vita al sesto governo consecutivo deciso a tavolino, contro la volontà degli italiani: sarebbe un atto di arroganza politica. E' dal 2008, ultimo governo Berlusconi, che l'Italia non ha più avuto un presidente del Consiglio politicamente legittimato da un chiaro voto popolare. Per questo Forza Italia chiede un voto che permetta di far nascere una maggioranza forte e chiara", conclude Giacomoni, "legittimata da libere elezioni per dar vita al governo del sì".(Com)