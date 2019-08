Sicurezza: a Milano 3.500 persone controllate dalla Polfer e 5 arresti nella settimana di ferragosto

- Questa settimana ci sono stati cinque arresti in seguito ai controlli della Polizia ferroviaria lombarda e ben 31 (di cui 9 in materia di sicurezza ferroviaria) sono state le sanzioni amministrative emesse. Inoltre, 50 persone, sono state indagate. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dalla Polfer lombarda nei giorni di ferragosto, periodo in cui sono state controllate complessivamente 3.563 persone. I servizi istituzionali - fa sapere una nota - sono stati intensificati con l'impiego di 433 pattuglie nelle stazioni e 137 a bordo treno; 337 sono stati i convogli ferroviari scortati e 27 i servizi antiborseggio in abiti civili attivati. Due i minori non accompagnati rintracciati e 18 gli stranieri in posizione irregolare individuati. Durante le giornate del 13, 14 e 15 agosto il compartimento Polfer per la Lombardia ha organizzato dei servizi straordinari di controllo agli impianti ferroviari. (segue) (com)