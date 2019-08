Sicurezza: a Milano 3.500 persone controllate dalla Polfer e 5 arresti nella settimana di ferragosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano Rogoredo, dove si sono concentrati gli agenti nei primi giorni, 171 sono state le persone identificate, di cui 68 quelle con precedenti di Polizia. Una persona è stata proposta per la misura del foglio di via obbligatorio dal Comune di Milano mentre due sono state denunciate in stato di libertà per la violazione del foglio di via. Una persona è stata trovata in possesso di sostanza stupefacente. A Milano centrale, i cui controlli si sono svolti con l'ausilio di un'unità cinofila anti-esplosivo, sono state tre le persone arrestate, cinque sono gli stranieri rintracciati in posizione irregolare e due i minorenni, non accompagnati, rintracciati per l'affidamento alle loro famiglie. Un altro arresto è si è invece registrato a Milano Lambrate: un uomo è stato fermato per aver rubato uno smartphone, il suo complice è invece riuscito a fuggire. (com)