Sicurezza: De Corato, complimenti a Polfer per lavoro svolto

- L’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, in una nota si complimenta con la Polizia ferroviaria lombarda per il “grande lavoro svolto durante la settimana di ferragosto, nonostante le scarse risorse a loro disposizione”. “Ciò - osserva De Corato - dimostra ancora una volta che quando viene chiamata in causa produce degli ottimi risultati per la sicurezza di tutti noi cittadini. A Milano, invece, sia in centro che nelle periferie, ormai sono un'immensa zona franca dove non vengono effettuati controlli mirati e ‘a tappeto’”. “La Polizia di Stato - osserva in conclusione l’assessore - è intervenuta in maniera efficace al contrario dell’amministrazione comunale di Palazzo Marino che è totalmente assente e disinteressata”. (com)